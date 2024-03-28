Родного брата террориста Мирзоева подозревали в связи с ИГИЛ*

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Родной брат террориста Далержона Мирзоева на протяжении четырёх лет проживал в Сирии, а его семья в Таджикистане находилась под особым контролем спецслужб, так как мужчину подозревали в причастности к ИГИЛ*. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, Равшанджон Мирзоев приехал в Россию, чтобы заработать денег, однако резко пропал. В 2016 году он вышел на связь с родственниками из Сирии, а потом вновь исчез.
Позднее его имя оказалось в списке, связанных с терроризмом, физических лиц Национального банка Таджикистана. Однако спустя четыре года родственники узнали о его смерти.
По словам односельчан Мирзоева, их сосед не особо увлекался религией, пока не переехал в Москву. Они рассказали, что в семье было три ребенка и из-за отъезда главы семейства семья попала под пристальное наблюдение представителей власти.
Ранее родственники террориста Мирзоева, проживающие в Новосибирске, отреклись от него.Они рассказали, что не понимают, как мужчина решился на такое страшное преступление. 32-летний Мирзоев является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.
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*запрещённая в России террористическая организация
Позднее его имя оказалось в списке, связанных с терроризмом, физических лиц Национального банка Таджикистана. Однако спустя четыре года родственники узнали о его смерти.
Ранее родственники террориста Мирзоева, проживающие в Новосибирске, отреклись от него.Они рассказали, что не понимают, как мужчина решился на такое страшное преступление. 32-летний Мирзоев является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.
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*запрещённая в России террористическая организация
Элина Позднякова