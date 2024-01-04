ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракт в Иране

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Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в Иране. Об этом пишет агентство Reuters.
Накануне в иранском городе произошёл взрыв около кладбища, на котором похоронен генерал КСИР Касем Сулейман. Теракт был осуществлён в день годовщины со дня смерти военного деятеля. В результате происшествия погибли более 100 человек, порядка 200 ранены.
Отмечается, что 4 января группировка ИГИЛ* заявила о том, что берёт на себя ответственность за два взрыва на кладбища.
4 января объявлено днём траура на всей территории Ирана.
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*организация признала террористической и запрещена на территории России
Отмечается, что 4 января группировка ИГИЛ* заявила о том, что берёт на себя ответственность за два взрыва на кладбища.
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При взрыве у кладбища с могилой Сулемани в Иране пострадали 188 человек
*организация признала террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова