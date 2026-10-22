Иглы импланта мигрировали в сердце мотоциклиста после давнего ДТП
Специалисты Национального медицинского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске успешно прооперировали 38-летнего жителя Кургана, сообщает пресс-служба медцентра. Мужчина, заядлый мотоциклист, спустя несколько месяцев после аварии 2025 года начал испытывать боль в груди, слабость и одышку.
Ранее в связи с тромбозом ему имплантировали кава-фильтр — устройство для улавливания тромбов. Обследование показало, что от удара при аварии фильтр полностью разрушился, а его обломки, напоминавшие острые иглы, через сосуд мигрировали в сердце.
В ходе многочасового открытого вмешательства бригада кардиохирургов под руководством доктора медицинских наук, директора института патологии кровообращения НМИЦ Александра Богачева-Прокофьева аккуратно извлекла все вросшие в сердце фрагменты и полностью заменила поврежденный митральный клапан биологическим протезом. Как отметил врач-кардиолог центра Гарма Гармаев, миграция кава-фильтров по сосуду в сторону сердца — редкое явление, а со случаем разрушения такой конструкции врачи столкнулись впервые.
Пациент выписан с хорошим прогнозом. Вернуться к управлению мотоциклом он сможет уже через три месяца после операции. Кава-фильтр представляет собой прочное устройство из медицинского металла, которое устанавливается в нижнюю полую вену в области живота и препятствует тромбоэмболии сосудов легких, пояснили в медцентре.
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