Иглы импланта мигрировали в сердце мотоциклиста после давнего ДТП

22 октября 2026, 11:19

Сибирские хирурги вытащили иглы импланта из сердца мотоциклиста

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Специалисты Национального медицинского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске успешно прооперировали 38-летнего жителя Кургана, сообщает пресс-служба медцентра. Мужчина, заядлый мотоциклист, спустя несколько месяцев после аварии 2025 года начал испытывать боль в груди, слабость и одышку.