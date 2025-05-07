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Игорь Наджиев встал на сторону Марии Шукшиной в конфликте с Филиппом Киркоровым

Игорь Наджиев назвал Шукшину эталоном русской женщины и раскритиковал Киркорова
Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Певец Игорь Наджиев прокомментировал скандал между актрисой Марией Шукшиной и певцом Филиппом Киркоровым, который разгорелся после критики Шукшиной в адрес Киркорова за его роль Ипполита в новогоднем ремейке «Иронии судьбы». Ранее Киркоров назвал актрису «сумасшедшей» и «злобной», что вызвало бурную реакцию в медийном пространстве. Об этом пишут «‎Аргументы и Факты».
Наджиев выразил поддержку Шукшиной, отметив, что считает её эталоном русской красоты и высокодуховной личностью. В интервью он подчеркнул, что поведение Киркорова было некорректным, особенно в отношении женщины.

«Тянется этот конфликт Филиппа и Марии очень долго. Ну, что могу сказать? Филипп некрасиво повел себя, допуская такие высказывания по отношению к Марии Васильевне. Нельзя так общаться в медийном пространстве», — заявил Наджиев.

Певец также отметил, что Киркоров не раз становился участником различных скандалов, связанных с женщинами. Он пожелал ему мир и сил, призвав всех российских артистов нести в мир положительные идеи и избегать ненужных конфликтов.

«Дай Бог ему сил и разума. Как и всем другим российским артистам. Чтобы нести в мир действительно светлые, добрые, настоящие идеи», — заключил Наджиев.

Конфликт между Киркоровым и Шукшиной продолжает привлекать внимание общественности.

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#женщины
#интервью
#киркоров
Николай Басков шесть часов сидит в самолёте и не может попасть в Москву
07 мая 2025, 09:58

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Известный российский певец Николай Басков оказался в непростой ситуации по дороге из Иркутска, где проводил народный кастинг для шоу «Ну-ка, все вместе!». Самолет, на котором летела команда проекта, был перенаправлен в Санкт-Петербург, где борт задержался на длительное время. Об этом он написал в своих соцсетях.
В своем обращении к поклонникам Басков поделился своими переживаниями.

«В общем, долетели мы из Иркутска. Только сели в Питере. И уже шесть часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь — разгружают самолеты. В общем, никто никуда не летит», — написал артист.

Подписчики певца активно поддерживают его в комментариях, выражая сочувствие и желая скорейшего разрешения ситуации. Фанаты надеются, что задержка не помешает дальнейшим планам Николая и его команды.

Николай Басков — российский певец, известный как в эстрадной, так и в оперной музыке, который на протяжении многих лет сохраняет свою популярность. Его наставницей была легендарная Монтсеррат Кабалье, а сам артист получил неофициальные титулы «золотой голос России» и «натуральный блондин». Басков всегда радует своих поклонников разнообразием своего творчества.

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#суд
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#самолёты
#ксения собчак
#артист
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В Красноярском крае начался суд по делу о трагической гибели четверых детей от отравления
Начался суд над отцом детей, отравившихся дихлофосом
07 мая 2025, 09:32

Фото: iStock/simpson33

В Красноярском крае начался судебный процесс по делу о гибели четверых детей, которые в сентябре прошлого года отравились дихлофосом. На скамье подсудимых оказался их отец, который, по версии следствия, обрабатывал дом средством от насекомых, не соблюдая меры безопасности. Об этом пишет «‎РЕН ТВ».
21 сентября 2024 года в доме семьи Виноградовых произошла ужасная трагедия. Ранним утром родители и четверо детей почувствовали себя плохо и были срочно госпитализированы с признаками тяжелого отравления. К сожалению, спасти детей не удалось: первой скончалась шестилетняя девочка, за ней последовал 13-летний брат. Спустя несколько дней жизни еще двоих детей также не удалось спасти.

Сначала следователи предположили, что причиной отравления могла стать еда, так как накануне семья употребляла курицу и пельмени. Однако лабораторные исследования не выявили в продуктах никаких опасных веществ. В результате следствие переключилось на версию о бытовом химикате, что и привело к возбуждению уголовного дела против отца семейства.

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#дети
#трагедия
#семья
#следователи
#родители
#еда
#следствие
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Миллион рублей могут выплатить за помощь в поимке маньяка в России
07 мая 2025, 09:11

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о вознаграждении в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая поможет в поимке особо опасных преступников. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В центре внимания правоохранительных органов находится серийный убийца, который действовал в Воронежской области с 2015 по 2017 год. Преступник нацеливался на пожилых женщин в возрасте от 81 до 83 лет, проживающих в поселке Давыдовка. Установлено, что жертвами стали несколько женщин.

Дополнительно, в рамках расследования, были выявлены следы ДНК жертв и кровь в гараже Валерия Андреева, известного как «орский маньяк», который подозревается в восьми убийствах и скрывается с 2012 года. МВД и губернатор Оренбургской области также обещают дополнительные награды за информацию о местонахождении Андреева.

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#губернатор
#мвд
#награды
#маньяк
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Очередной истребитель F/A-18 свалился с авианосца США в Красное море менее чем за месяц
CNN: второй истребитель F/A-18 ВМС США упал с авианосца в Красное море
07 мая 2025, 05:37

Фото: iStock/yucelyilmaz

Ещё один истребитель F/A-18, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, упал в Красное море. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.
По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неполадка системы аэрофинишеров корабля. Пилот и стрелок успешно катапультировались, получив незначительные травмы, угрозы их жизни нет.

Это уже второй случай падения самолёта ВМС США в регионе за короткий срок. В конце апреля истребитель F/A-18E оказался в воде из-за «недосмотра», что вызвало вопросы к техническому состоянию авианосной группы. Самолёт, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы во время буксировки в ангар. Вместе с истребителем за борт упал тягач, управляемый матросом, получившим незначительные травмы.

Harry S. Truman участвует в операциях против хуситов в Аравийском море. В декабре 2024 года у США случился другой инцидент — американцы «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем.

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#пилот
#сша
#море
#травмы
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Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане рассказал подробности
В СК заявили о признании вины участником нападения на полицейских в Дагестане
06 мая 2025, 19:06

Фото: istockphoto/blinow61

Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане рассказал детали произошедшего и признал свою вину. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что нападавшему вменяют посягательство на жизнь полицейского, угон машины и незаконный оборот оружия, включая его хищение.

Накануне в понедельник, 5 мая, в Махачкале произошла перестрелка, двоих нападавших ликвидировали, уточняли в республиканском ГУ МВД. Погибли два сотрудника полиции, семь человек пострадали.

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#россия
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