Игорь Наджиев встал на сторону Марии Шукшиной в конфликте с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Певец Игорь Наджиев прокомментировал скандал между актрисой Марией Шукшиной и певцом Филиппом Киркоровым, который разгорелся после критики Шукшиной в адрес Киркорова за его роль Ипполита в новогоднем ремейке «Иронии судьбы». Ранее Киркоров назвал актрису «сумасшедшей» и «злобной», что вызвало бурную реакцию в медийном пространстве. Об этом пишут «Аргументы и Факты».
Наджиев выразил поддержку Шукшиной, отметив, что считает её эталоном русской красоты и высокодуховной личностью. В интервью он подчеркнул, что поведение Киркорова было некорректным, особенно в отношении женщины.
Певец также отметил, что Киркоров не раз становился участником различных скандалов, связанных с женщинами. Он пожелал ему мир и сил, призвав всех российских артистов нести в мир положительные идеи и избегать ненужных конфликтов.
Конфликт между Киркоровым и Шукшиной продолжает привлекать внимание общественности.
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«Тянется этот конфликт Филиппа и Марии очень долго. Ну, что могу сказать? Филипп некрасиво повел себя, допуская такие высказывания по отношению к Марии Васильевне. Нельзя так общаться в медийном пространстве», — заявил Наджиев.
Певец также отметил, что Киркоров не раз становился участником различных скандалов, связанных с женщинами. Он пожелал ему мир и сил, призвав всех российских артистов нести в мир положительные идеи и избегать ненужных конфликтов.
«Дай Бог ему сил и разума. Как и всем другим российским артистам. Чтобы нести в мир действительно светлые, добрые, настоящие идеи», — заключил Наджиев.
Конфликт между Киркоровым и Шукшиной продолжает привлекать внимание общественности.
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Дарья Осипова