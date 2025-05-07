«Кошмар и ужас»: жена Колокольникова раскрыла, из-за чего ссорится с актером

Юрий Колокольников с супругой актрисой Вильмой Кутавичюте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Супруга Юрия Колокольникова рассказала, что ссорится с актером из-за кота. Об этом сообщает WomanHit.ru.
В конце прошлого года Юрий женился на актрисе Вильме Кутавичюте. Они не скрывают счастья в браке, но, как и в любой паре, не обходятся без ссор.
По словам актрисы, супруги могут поругаться из-за кота. Когда влюбленные начали жить вместе, то решили завести кота. Питомец же проявил симпатию лишь к Колокольникову и стал считать хозяином его.
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По словам актрисы, супруги могут поругаться из-за кота. Когда влюбленные начали жить вместе, то решили завести кота. Питомец же проявил симпатию лишь к Колокольникову и стал считать хозяином его.
«И не дай Бог я подвину кота ногой, это кошмар и ужас, я травмирую его личность. После этого я завела себе кошку Мяу, но она оказалась ярой феминисткой и жуткой душнилой. Чтобы хоть как-то отвлечь от меня ее внимание, мы решили завести третьего кота — Миядзаки. Короче говоря, у нас дома три огромных мейн-куна», — поделилась Вильма.
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Екатерина Коршунова