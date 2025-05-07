Ксения Собчак продемонстрировала новый образ, но не избежала насмешек подписчиков

Ксения Собчак (Фото: Telegram-канал @ksbchk)
Ксения Собчак вновь привлекла внимание общественности, опубликовав в социальных сетях фотографии своего нового остромодного образа.
Журналистка предстала в стильном сером костюме в полоску, состоящем из пиджака и юбки-миди, дополненном светлой рубашкой с острым воротником. Чтобы подчеркнуть свой стиль, Ксения выбрала широкий ремень, крокодиловую сумку и туфли змеиной расцветки на тонком каблуке с длинным острым носом.
Однако не все подписчики оценили выбор Собчак. Многие из них высказались критически, оставив комментарии с насмешками по поводу туфель, которые стали предметом обсуждения. «После катафалка самое то», «Лыжню королевишне», «Клоунские туфли» — такие комментарии можно встретить под её постом.
Ксения подписала фотографии размышлениями о внутреннем ощущении стиля.
Несмотря на критику, журналистка продолжает следовать своим модным предпочтениям и делиться ими с подписчиками.
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Однако не все подписчики оценили выбор Собчак. Многие из них высказались критически, оставив комментарии с насмешками по поводу туфель, которые стали предметом обсуждения. «После катафалка самое то», «Лыжню королевишне», «Клоунские туфли» — такие комментарии можно встретить под её постом.
Ксения Собчак (Фото: Telegram-канал @ksbchk)
Ксения подписала фотографии размышлениями о внутреннем ощущении стиля.
«Если я себя внутренне отговариваю – это моё, если я себя внутренне уговариваю – это не моё», — поделилась она.
Несмотря на критику, журналистка продолжает следовать своим модным предпочтениям и делиться ими с подписчиками.
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Дарья Осипова