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Отца погибших от дихлофоса детей могут привлечь за причинение смерти по неосторожности. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, во время повторного допроса 34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых «Варан» во всех комнатах и плохо проветрил дом. Также выяснилось, что мужчина единственный выпил таблетку от живота, когда стало плохо.
В настоящее время Дмитрия и его беременную супругу уже выписали из медучреждения. Все дихлофосы в магазинах посёлка Красная Сопка изъяты.
Напомним, супружеская пара и четверо детей отравились вечером 20 сентября, когда поужинали курицей и пельменями. В субботу им стало хуже, и они попали в больницу. Все дети скончались в больнице.
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В настоящее время Дмитрия и его беременную супругу уже выписали из медучреждения. Все дихлофосы в магазинах посёлка Красная Сопка изъяты.
Напомним, супружеская пара и четверо детей отравились вечером 20 сентября, когда поужинали курицей и пельменями. В субботу им стало хуже, и они попали в больницу. Все дети скончались в больнице.
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Екатерина Коршунова