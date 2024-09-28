Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках

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Следствие устанавливает точный ущерб, причиненный фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.
Уточняется, что суд принял во внимание особую сложность уголовное дела, многочисленные следственно-оперативные мероприятия и экспертизы. В настоящее время судебная инстанция считает необходимым продлить срок содержания под стражей фигурантов дела.
Ранее сообщалось, что более 9,1 миллиона некачественных сухпайков поставили в ВС РФ по завышенному ценнику в 2022-2023 годах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, дело связано с экс-заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым, которого ФСБ задержала 26 июля этого года. Булгакову инкриминируют организацию поставок некачественного питания по завышенным ценам, от чего он, предположительно, получал прибыль. Данные действия нанесли ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.
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Ранее сообщалось, что более 9,1 миллиона некачественных сухпайков поставили в ВС РФ по завышенному ценнику в 2022-2023 годах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, дело связано с экс-заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым, которого ФСБ задержала 26 июля этого года. Булгакову инкриминируют организацию поставок некачественного питания по завышенным ценам, от чего он, предположительно, получал прибыль. Данные действия нанесли ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.
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Екатерина Коршунова