Игорю Стрелкову стало плохо в колонии

02 сентября 2025, 09:56

SHOT: Игорю Стрелкову стало хуже в колонии, где он отбывает наказание

Игорь Стрелков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Игорю Стрелкову стало хуже в колонии, где он отбывает наказание. Согласно информации Telegram-канала «‎Shot», Стрелков-Гиркин старается сохранять стойкость, однако его состояние продолжает ухудшаться с каждым днем.