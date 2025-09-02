Игорю Стрелкову стало плохо в колонии
Игорю Стрелкову стало хуже в колонии, где он отбывает наказание. Согласно информации Telegram-канала «Shot», Стрелков-Гиркин старается сохранять стойкость, однако его состояние продолжает ухудшаться с каждым днем.
Согласно информации от источника, у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова наблюдаются учащающиеся приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца. Ранее у него также появилась сильная одышка и начала отниматься рука.
Игоря Стрелкова арестовали в июле 2023 года по заявлению Дмитрия Петровского, врача из ЧВК «Вагнер» и бывшего муниципального депутата из Ярославля. Экс-министр обороны ДНР был обвинен в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram. В одном из них он утверждал, что в Крыму собирались сдать полуостров врагу, а в другом — что военным из ДНР не выплачивают обещанные деньги. В материалах уголовного дела содержатся жалобы граждан из Крыма и Белгорода, возмущенных публикациями Стрелкова. В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, и сейчас он отбывает наказание в колонии в Кировской области.
