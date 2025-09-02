Достижения.рф

Новосибирские наркоторговцы при задержании подожгли дом с силовиками

Фото: iStock/Diy1

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Новосибирской области. Ее организовали двое безработных братьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.



Дилеры несколько лет занимались произвоством «синтетики» в селе Карпысак Тогучинского района. На вырученные с их продажи деньги они приобрели частные дома и торговый центр на Кузбассе.

В итоге их бизнес накрыли. Правоохранители изъяли более 350 литров химических реактивов и свыше 40 кг мефедрона. Стоимость подготовленной к распространению партии превысила 30 миллионов рублей.

При задержании братья оказали сопротивление и попытались скрыться в тайнике в подвале. Один из них поджег дом с находившимися в нем силовиками.

Обоим наркоторговцам вменили статью о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Против одного из них также возбудили дело за посягательство на жизнь правоохранителей. На время следствия их взяли под стражу.

Лидия Пономарева

