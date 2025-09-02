Новосибирские наркоторговцы при задержании подожгли дом с силовиками

02 сентября 2025, 09:33

Фото: iStock/Diy1

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Новосибирской области. Ее организовали двое безработных братьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.