Новосибирские наркоторговцы при задержании подожгли дом с силовиками
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Новосибирской области. Ее организовали двое безработных братьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.
Дилеры несколько лет занимались произвоством «синтетики» в селе Карпысак Тогучинского района. На вырученные с их продажи деньги они приобрели частные дома и торговый центр на Кузбассе.
В итоге их бизнес накрыли. Правоохранители изъяли более 350 литров химических реактивов и свыше 40 кг мефедрона. Стоимость подготовленной к распространению партии превысила 30 миллионов рублей.
При задержании братья оказали сопротивление и попытались скрыться в тайнике в подвале. Один из них поджег дом с находившимися в нем силовиками.
Обоим наркоторговцам вменили статью о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Против одного из них также возбудили дело за посягательство на жизнь правоохранителей. На время следствия их взяли под стражу.
