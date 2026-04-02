Погодная аномалия привела к наводнению в Омской области
В Омской области началось активное снеготаяние, что привело к подтоплению жилых кварталов. Об этом сообщила пресс‑служба регионального УМВД.
Согласно последней информации, повреждения получили четыре частных дома. Кроме того, потоки воды хлынули на территории 45 приусадебных участков.
Подтопления зафиксированы в населенных пунктах Пушкино, Таврическое и Оконешниково, а также в СНТ «Садовод‑1». Причинами возникновения чрезвычайной ситуации стало обильное таяние снега из‑за высоких дневных температур и сохраняющийся высокий уровень грунтовых вод, утверждают местные власти.
В регионе ввели режим повышенной готовности. Губернатор Виталий Хоценко поручил главам муниципалитетов оперативно реагировать на обращения граждан, оказывать помощь в откачке воды и содействовать просушке домов.
