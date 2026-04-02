«Газель» перевернулась в результате аварии в центре Петербурга
В Адмиралтейском районе Санкт‑Петербурга произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием «Газели» и легкового автомобиля. Авария случилась на пересечении Садовой и Гороховой улиц около 02:00.
По информации корреспондента 78.ru, водитель Lada не справился с управлением, из-за чего «Газель» не смогла поделить с легковушкой полосу движения. В итоге грузовой автомобиль въехал в бок другого участника аварии и перевернулся.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали обстоятельства и детали случившегося. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.
Ранее в Москве произошла массовая авария с участием автобусов и автомобилей. При столкновении пострадал один человек.
