Крупный пожар на складе ГСМ вспыхнул в Тобольске
На складе реагентов горюче‑смазочных материалов (ГСМ) в Тобольске произошел пожар. ЧП случилось на территории Восточного промышленного района, сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС по Тюменской области.
Возгорание полностью ликвидировали в 03:41 по местному времени (01:41 мск) на площади 300 кв. м. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал
К тушению огня привлекли значительные силы и средства, среди которых 46 человек и 14 единиц техники. От МЧС в мероприятиях по ликвидации возгорания принимали участие 14 специалистов и четыре пожарные машины.
Ранее в Петербурге огонь охватил здание автосервиса на Хрустальной улице. Пламя начало стремительно распространяться и охватило 400 квадратных метров.
Читайте также: