В Пятигорске неизвестные избили фельдшера скорой во время осмотра пациентки
В Пятигорске Ставропольского края неизвестные избили девушку-фельдшера во время осмотра пациентки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Несколько человек напали на сотрудницу скорой помощи во время обслуживания вызова. Присутствующие в доме люди начали ссориться с фельдшером из-за пациентки и нанесли ей удары по телу и голове.
Выяснилось, что больная женщина отказалась от осмотра после поминок и срывала электроды для ЭКГ. Когда медики предложили госпитализацию и попросили документы, родственники начали выгонять их и пытались забрать планшет. Нападавшие зажали фельдшера в углу, избили, а её напарника удерживали, не давая вмешаться.
Злоумышленники заперли дверь и потребовали удалить видео, но мужчина смог вырваться и крикнуть коллеге: «Беги!». После ЧП девушке потребовалась медицинская помощь, она написала заявление в полицию. Правоохранители уже доставили в отдел двух жильцов дома для разбирательства.
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