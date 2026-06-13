Жительница Пензы лишилась 27 млн рублей после звонка о замене ключей от подъезда
В Пензенской области пенсионерка потеряла более 27 миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Подробности приводит УМВД России по региону.
Установлено, что неизвестная позвонила женщине, представилась сотрудницей управляющей компании и предложила заменить магнитные ключи от подъезда.
Пенсионерка продиктовала код из СМС. Затем злоумышленники убедили пожилую женщину, что её аккаунт на «Госуслугах» взломали и что от имени гражданки оформили доверенность на постороннего человека.
Под предлогом «декларирования» сбережений россиянка передала курьеру более 27 миллионов рублей. В МВД сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России.
Ранее сообщалось об аналогичной схеме в Егорьевске. Там мошенники выманили у 73-летнего мужчины шесть миллионов рублей.
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