Массаж ног во Вьетнаме лишил россиянку зрения

12 июня 2026, 18:13

Массаж ног во Вьетнаме привёл к временной слепоте и ухудшению зрения у россиянки

Фото: Istock/karelnoppe

Россиянка временно ослепла после массажа ног во Вьетнаме. Как сообщает Telegram-канал Baza, такая реакция возникла из-за ошибки во время процедуры.