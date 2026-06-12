Массаж ног во Вьетнаме лишил россиянку зрения
Россиянка временно ослепла после массажа ног во Вьетнаме. Как сообщает Telegram-канал Baza, такая реакция возникла из-за ошибки во время процедуры.
27-летняя Дарья из Петербурга рассказала, что на сеансе она откинулась в плетёном кресле и упёрлась затылком в спинку. После массажа девушка открыла глаза и увидела только световые пятна и размытые силуэты.
Два часа она не могла вызвать такси и ориентировалась вслепую. Позже зрение восстановилось, но не полностью. Врачи в России объяснили: длительное неудобное положение головы пережало сосуды и нарушило кровоснабжение глаз. При своевременном обращении ситуацию можно было скорректировать.
В итоге зрение у Дарьи ухудшилось с −1,5 до −2 и −2,25, а на левом глазу усилился астигматизм. Медики добавили: подобное иногда случается и после мытья головы в парикмахерских. Длительный запрокид головы сдавливает сосуды, питающие мозг и глаза, и может вызвать кратковременную слепоту.
Читайте также: