«Их просто отправят подметать город»: Семейная пара отбилась от толпы подростков

Фото: IStock/shironosov
В Благовещенске группа подростков напала на жителей квартиры на улице Василенко. Они кинули в помещение дымовую шашку, избили хозяина квартиры и распылили ему в глаза два перцовых баллончика. Супруга пострадавшего Мария (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что теперь они с мужем сами рискуют стать подозреваемыми — из-за самообороны.
Со слов пострадавшей инцидент произошел после того как она спустилась этажом ниже к подросткам, которые бурно отмечали выпускной и сделала им замечание. Затем она позвонила маме одного из детей. Та приехала, разогнала вечеринку и избила своего сына.
На следующий день в окно супружеской паре прилетела дымовая шашка, после чего прозвенел звонок в дверь. За ней стояли друзья вчерашней компании, которые спросили открывшего мужчину, он ли является хозяином квартиры. Получив утвердительный ответ, они брызнули ему в лицо перцовым баллончиком и стали избивать его всемером, однако мужчина смог дать отпор и даже смог задержать одного нападавшего. Остальные успели сбежать.
Кроме того, подростки залили перцовым баллончиком хозяйку квартиры, недавно перенесшую операцию на зрение и ее собаку.
Правоохранители сообщили, что ввиду возраста несовершеннолетним грозит штраф или, как максимум, исправительные работы.
Супружеская пара также возмущена тем, что им в свою очередь может грозить тюремное заключение ввиду нанесения побоев одному из хулиганов. Они утверждают, что это была самооборона.
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На следующий день в окно супружеской паре прилетела дымовая шашка, после чего прозвенел звонок в дверь. За ней стояли друзья вчерашней компании, которые спросили открывшего мужчину, он ли является хозяином квартиры. Получив утвердительный ответ, они брызнули ему в лицо перцовым баллончиком и стали избивать его всемером, однако мужчина смог дать отпор и даже смог задержать одного нападавшего. Остальные успели сбежать.
Кроме того, подростки залили перцовым баллончиком хозяйку квартиры, недавно перенесшую операцию на зрение и ее собаку.
Правоохранители сообщили, что ввиду возраста несовершеннолетним грозит штраф или, как максимум, исправительные работы.
«То есть сейчас все подростки в России могут эту ситуацию увидеть и понять, что они по сути могут делать, что хотят, а их просто отправят подметать город», — пояснила женщина.
Супружеская пара также возмущена тем, что им в свою очередь может грозить тюремное заключение ввиду нанесения побоев одному из хулиганов. Они утверждают, что это была самооборона.
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Олег Дикий