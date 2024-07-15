В Северной Осетии подросток открыл стрельбу по полицейским

Фото: iStock/Prathaan
Восемнадцатилетнего молодого человека из Северной Осетии подозревают в нападении на полицейских. Об этом информирует Life со ссылкой на SHOT.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Нижний Фиагдон Ардонского района. Сотрудники полиции приехали к дому юноши, так как предполагали, что внутри может храниться оружие, которое получено незаконным путем. Юноша должен был дать объяснения по ситуации, однако вместо этого он стал стрелять по полицейским.
После чего правоохранители также применили табельное оружие, сначала они несколько раз выстрелили воздух, после чего направили оружие на молодого человека.
В результате чего он получил травму живота. Юношу отправили в больницу. Из дома малолетнего преступника были изъяты охолощенный пистолет и патроны. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
В Черкасской области сотрудник полиции поджег два трансформатора
На юго-западе Германии охотник застрелил трех членов семьи
Взрывные устройства были обнаружены в машине подозреваемого в покушении на Трампа
После чего правоохранители также применили табельное оружие, сначала они несколько раз выстрелили воздух, после чего направили оружие на молодого человека.
В результате чего он получил травму живота. Юношу отправили в больницу. Из дома малолетнего преступника были изъяты охолощенный пистолет и патроны. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
В Черкасской области сотрудник полиции поджег два трансформатора
На юго-западе Германии охотник застрелил трех членов семьи
Взрывные устройства были обнаружены в машине подозреваемого в покушении на Трампа
Екатерина Коршунова