ИИ помог раскрыть убийство бывшего прокурора и его жены в Москве 27-летней давности

12 мая 2026, 17:23

KP.RU: ИИ помог в раскрытии убийства экс-прокурора Тихомирова и его супруги

В Москве раскрыли двойное убийство 27-летней давности благодаря нейросети. Жертвами преступления, совершенного в конце 1990-х, стали бывший районный прокурор Виталий Тихомиров и его супруга Виктория. Об этом в беседе с KP.RU сообщила следователь по особо важным делам столичного управления СК России Алла Морозенко.





В декабре 1998 года дочь Тихомировых приехала из другого города навестить родителей, но не смогла до них дозвониться. Прибывшие на место полицейские обнаружили пенсионеров связанными — веревки туго стягивали руки и шеи погибших. На кухне лежало тело матери, в комнате — отца. На обоих имелись ножевые ранения. Квартира была перевернутой, злоумышленники похитили женскую шубу и икону XIX века.



Долгие годы следствие не могло выйти на след убийц. Перелом наступил в 2025 году, когда эксперты применили искусственный интеллект. На месте происшествия сохранились смазанные отпечатки пальцев. Нейросеть «дорисовала» недостающие элементы для нечетких безымянных следов, сгенерировала возможные варианты папиллярных узоров и сопоставила их с данными федеральной базы.





«Техника не давала 100-процентный результат. Это мог быть и ложный след. Но мы потянули ниточку и в итоге пришли к раскрытию дела», — подчеркнула Морозенко.



