ИИ помог раскрыть убийство бывшего прокурора и его жены в Москве 27-летней давности
В Москве раскрыли двойное убийство 27-летней давности благодаря нейросети. Жертвами преступления, совершенного в конце 1990-х, стали бывший районный прокурор Виталий Тихомиров и его супруга Виктория. Об этом в беседе с KP.RU сообщила следователь по особо важным делам столичного управления СК России Алла Морозенко.
В декабре 1998 года дочь Тихомировых приехала из другого города навестить родителей, но не смогла до них дозвониться. Прибывшие на место полицейские обнаружили пенсионеров связанными — веревки туго стягивали руки и шеи погибших. На кухне лежало тело матери, в комнате — отца. На обоих имелись ножевые ранения. Квартира была перевернутой, злоумышленники похитили женскую шубу и икону XIX века.
Долгие годы следствие не могло выйти на след убийц. Перелом наступил в 2025 году, когда эксперты применили искусственный интеллект. На месте происшествия сохранились смазанные отпечатки пальцев. Нейросеть «дорисовала» недостающие элементы для нечетких безымянных следов, сгенерировала возможные варианты папиллярных узоров и сопоставила их с данными федеральной базы.
«Техника не давала 100-процентный результат. Это мог быть и ложный след. Но мы потянули ниточку и в итоге пришли к раскрытию дела», — подчеркнула Морозенко.Подозреваемого задержали. Им оказался 59-летний Сергей Лапшин из подмосковной Дубны. В прошлом армейский офицер, позже он стал бандитом, имел судимости. По описаниям, его стиль напоминал образ персонажа Виктора Сухорукова из фильма «Брат-2» — костюм, черный плащ, белый шарф и шляпа.
На допросе Лапшин сразу же сознался в расправе, совершенной почти три десятилетия назад. По его словам, лично он с Тихомировыми знаком не был, но зато их хорошо знала соседка по даче — Виктория Кочергина. Именно она, имея финансовые обязательства перед бандитами, подбила Лапшина на налет с целью ограбления пенсионеров.