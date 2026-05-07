Во Владивостоке раскрыли жестокое убийство 19-летней девушки, совершённое в 2000 году
Во Владивостоке задержали двух мужчин, задушивших девушку ради денег на авто
Во Владивостоке раскрыли убийство девушки, совершённое в 2000 году. Сотрудники полиции и СК задержали двоих мужчин, подозреваемых в преступлении, и заключили их под стражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, фигуранты — наркозависимые жители Владивостока — обманным путём завладели деньгами своей 19-летней знакомой, которая приехала к ним из Благовещенска для покупки автомобиля. Девушка доверяла мужчинам и согласилась на их предложение приобрести иномарку по выгодной цене.
Передав им деньги, потерпевшая некоторое время каталась с обвиняемыми по городу и окрестностям на автомобиле, который на самом деле принадлежал другому человеку. В это время мужчины подыскивали безлюдное место для убийства.
Остановившись в районе золоотвала ТЭЦ-2, они под предлогом отдыха вышли из машины, затем нанесли девушке удар твёрдым тупым предметом (предположительно, лопатой) по голове, после чего накинули на шею верёвку и задушили жертву. Тело они спрятали там же.
Правоохранители долгое время не могли доказать причастность этих мужчин — они фигурировали в деле, но давали ложные версии исчезновения девушки. Спустя годы следователи повторно изучили материалы и получили показания нового свидетеля, который сообщил важные подробности. Улики вынудили фигурантов признаться в содеянном. Они дали подробные показания, которые проверили на месте. Суд заключил мужчин под стражу.