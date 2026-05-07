Во Владивостоке раскрыли жестокое убийство 19-летней девушки, совершённое в 2000 году

07 мая 2026, 04:49

Во Владивостоке задержали двух мужчин, задушивших девушку ради денег на авто

Во Владивостоке раскрыли убийство девушки, совершённое в 2000 году. Сотрудники полиции и СК задержали двоих мужчин, подозреваемых в преступлении, и заключили их под стражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Приморскому краю.





По версии следствия, фигуранты — наркозависимые жители Владивостока — обманным путём завладели деньгами своей 19-летней знакомой, которая приехала к ним из Благовещенска для покупки автомобиля. Девушка доверяла мужчинам и согласилась на их предложение приобрести иномарку по выгодной цене.



