Воткнул нож в глаз и отрезал половые органы прямо на улице: мужчина получил 22 года за убийство судьи
Волгоградский областной суд вынес приговор в отношении Сергея Кибальникова, признав его виновным в резонансном убийстве федерального судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина.
Как сообщает ТАСС, фигуранту назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Судья, оглашая решение, уточнил, что Кибальникова осудили по нескольким статьям, а именно, по убийству, совершенному с особой жестокостью, незаконному изготовлению оружия, незаконному хранению огнестрельного оружия и умышленному повреждению имущества. Наказание назначили по совокупности преступлений.
Тело 55-летнего судьи Василия Ветлугина обнаружили 14 августа прошлого года у здания городского суда в городе Камышине Волгоградской области. По данным следствия, на теле погибшего имелись огнестрельные и колото-резаные ранения. Как позднее сообщало издание «АиФ. Волгоград», нападавший расстрелял судью из охотничьего карабина «Сайга», после чего отрезал половые органы прямо на улице и воткнул ему нож в левый глаз.
По информации правоохранителей, Кибальников является местным жителем и занимался коммерческой деятельностью. Основным мотивом преступления называется месть на почве ревности — мужчина полагал, что его супруга изменила ему с судьей Ветлугиным. После задержания в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
