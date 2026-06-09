Переименовавший себя в Исуса Христа россиянин умер в Казани

09 июня 2026, 12:53

В казанской квартире нашли тело переименовавшего себя в Исуса Христа россиянина

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Казани обнаружили тело 46-летнего мужчины, который ранее сменил имя на Иисус Христос. Россиянина нашли без признаков жизни в его собственной квартире на улице Шамиля Усманова.