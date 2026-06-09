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Переименовавший себя в Исуса Христа россиянин умер в Казани

В казанской квартире нашли тело переименовавшего себя в Исуса Христа россиянина
Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Казани обнаружили тело 46-летнего мужчины, который ранее сменил имя на Иисус Христос. Россиянина нашли без признаков жизни в его собственной квартире на улице Шамиля Усманова.



По информации источника, в последнее время мужчина злоупотреблял алкоголем и практически не покидал жилище. Соседи обратили внимание на неприятный запах, исходивший из квартиры, и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники вскрыли дверь и обнаружили хозяина без признаков жизни. Предварительно, криминальный характер случившегося исключается.

Отмечается, что казанский решил взять имя в честь Иисуса Христа под влиянием увлечения эзотерикой и нумерологией. Однако в текущем году прокуратура обязала его вернуть себе прежнее имя — Евгений Петрович Чекулаев.

Ранее тело трёхлетнего ребёнка обнаружили в реке Оренбургской области. Ведется следствие.

Никита Кротов

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