Переименовавший себя в Исуса Христа россиянин умер в Казани
В Казани обнаружили тело 46-летнего мужчины, который ранее сменил имя на Иисус Христос. Россиянина нашли без признаков жизни в его собственной квартире на улице Шамиля Усманова.
По информации источника, в последнее время мужчина злоупотреблял алкоголем и практически не покидал жилище. Соседи обратили внимание на неприятный запах, исходивший из квартиры, и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники вскрыли дверь и обнаружили хозяина без признаков жизни. Предварительно, криминальный характер случившегося исключается.
Отмечается, что казанский решил взять имя в честь Иисуса Христа под влиянием увлечения эзотерикой и нумерологией. Однако в текущем году прокуратура обязала его вернуть себе прежнее имя — Евгений Петрович Чекулаев.
Ранее тело трёхлетнего ребёнка обнаружили в реке Оренбургской области. Ведется следствие.
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