Приветствие «Христос Воскрес» кончилось поножовщиной на Украине

Мужчину ударили ножом в шею и живот за пасхальное приветствие на Украине

В Киевской области на Пасху произошел конфликт с поножовщиной из-за религиозного приветствия.





Как пишут украинские СМИ, инцидент случился в городе Белая Церковь. 35-летний мужчина зашел в местное кафе и обратился к посетителям с традиционной пасхальной фразой «Христос Воскрес». Это вызвало агрессивную реакцию у 19-летнего посетителя, придерживающегося иного вероисповедания.



По данным полиции, на почве религиозных разногласий между мужчинами началась словесная перепалка, после которой молодой человек решил расправиться с оппонентом-христианином. Он позвал на помощь друга, и злоумышленники вдвоем напали на пострадавшего, повалили его на землю и нанесли ножевые ранения в живот и шею.



К счастью, 35-летний мужчина выжил.



