Помощница учителя год домогалась 15-летней школьницы
В США арестовали помощницу учителя из школы города Сан-Антонио, которая весь учебный год домогалась 15-летней школьницы. Об этом информирует телеканал KABB.
27-летняя Присцилла Кастро была задержана 30 августа, когда полиция получила информацию о ее интимных отношениях с несовершеннолетней. По словам пострадавшей, весь учебный год женщина проявляла к ней чрезмерную нежность, что вызывало у школьницы постоянный дискомфорт. Кроме того, Кастро часто звонила ей с разных номеров.
В день окончания занятий ученица осталась наедине с помощницей учителя в классе, где, по официальному обвинению, женщина совершила неподобающие действия.
После ареста Кастро внесла залог и была освобождена. Администрация школы заявила, что уволила ее в тот же день. Кастро запрещено приближаться к бывшему месту работы и общаться с людьми младше 17 лет. Расследование продолжается.
Читайте также: