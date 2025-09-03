Достижения.рф

Помощница учителя год домогалась 15-летней школьницы

KABB: В США помощницу учителя арестовали за домогательства к 15-летней школьнице
Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В США арестовали помощницу учителя из школы города Сан-Антонио, которая весь учебный год домогалась 15-летней школьницы. Об этом информирует телеканал KABB.



27-летняя Присцилла Кастро была задержана 30 августа, когда полиция получила информацию о ее интимных отношениях с несовершеннолетней. По словам пострадавшей, весь учебный год женщина проявляла к ней чрезмерную нежность, что вызывало у школьницы постоянный дискомфорт. Кроме того, Кастро часто звонила ей с разных номеров.

В день окончания занятий ученица осталась наедине с помощницей учителя в классе, где, по официальному обвинению, женщина совершила неподобающие действия.

После ареста Кастро внесла залог и была освобождена. Администрация школы заявила, что уволила ее в тот же день. Кастро запрещено приближаться к бывшему месту работы и общаться с людьми младше 17 лет. Расследование продолжается.

Екатерина Коршунова

