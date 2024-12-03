Илон Маск лишен рекордного вознаграждения в 56 млрд долларов

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Судья штата Делавэр Каталин Маккормик оставила в силе решение об аннулировании вознаграждения главы Tesla Илона Маска на рекордные 56 миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times.
Первое постановление Маккормик о блокировке выплаты американскому бизнесмену случилось еще в январе этого года. В своем заявлении судья назвало столь крупное вознаграждение «непостижимо высоким», что нарушает законодательство страны.
При этом акционеры автомобильной компании еще в июне одобрили такой пакет поощрения для Маска. В ответ на это Маккормик добавила, что пусть выплата и была ратифицирована большинством инвесторов, это не говорит о ее справедливости по отношению к другим акционерам Tesla. В компании не согласились с решением судьи и планируется подача апелляции после окончательного постановления на этой неделе.
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