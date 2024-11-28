Илон Маск заявил о превосходстве Достоевского над книгами по психологии

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Илон Маск поддержал мнение о превосходстве произведений Федора Достоевского над современными книгами по психологии, высказавшись в соцвети X.
Он выразил свое согласие, комментируя публикацию в социальной сети X, где пользователь привел цитату из романа «Братья Карамазовы», которая начиналась со слов «главное, самому себе не лгите», и отметил, что она глубже, чем целые психологические труды.
Маск коротко подтвердил свое одобрение.
Ранее американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация утратит свою актуальность в войнах будущего.
Он также верит, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований — их сделали дорогими и неэффективными.
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Маск коротко подтвердил свое одобрение.
«Правда», — написал он.Это вызвало обсуждение среди его подписчиков, ценящих классическую литературу.
Ранее американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация утратит свою актуальность в войнах будущего.
Он также верит, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований — их сделали дорогими и неэффективными.
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Мария Моисеева