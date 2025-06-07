На 52-м году скончалась бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Дружинина

07 июня 2025, 23:42

Фото: iStock/jorgeantonio

Бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина скончалась в возрасте 51 года. Информацию о смерти передали в пресс-службе учреждения.





Как уточнили представители цирка, Дружинина ушла из жизни 7 июня на 52-м году жизни.





«Седьмого июня на 52-м году ушла из жизни Оксана Викторовна Дружинина, режиссер-постановщик, бывший главный режиссер «Цирк Никулина», — говорится в сообщении.

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