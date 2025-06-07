На 52-м году скончалась бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Дружинина
Бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина скончалась в возрасте 51 года. Информацию о смерти передали в пресс-службе учреждения.
Как уточнили представители цирка, Дружинина ушла из жизни 7 июня на 52-м году жизни.
«Седьмого июня на 52-м году ушла из жизни Оксана Викторовна Дружинина, режиссер-постановщик, бывший главный режиссер «Цирк Никулина», — говорится в сообщении.
Дирекция и коллектив выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Памятный пост о ней также опубликовал в личном блоге директор Большого Московского цирка и народный артист РФ Эдгард Запашный.
Ранее «Радио 1» передавало, что советский композитор Евгений Дога скончался на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологии, с которой Дога боролся более 20 лет. Композитор страдал хронической ишемической болезнью сердца и гипертонией.