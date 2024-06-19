Илью Яшина* перевели из ШИЗО

Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* перевели из штрафного изолятора в помещение камерного типа. Об этом сказано в сообщении в его Телеграм-канале.
В сообщении сказано, что администрация колонии ИК-3 под Смоленском перевела Яшина* из ШИЗО в ПКТ.
Экс-мундеп отметил, что ПКТ чем-то напоминает тюрьму строгого режима.
22 мая стало известно, что Яшина* поместили в ШИЗО на 15 суток. Во ФСИН подчеркнули, что такое решение было принято из-за регулярных нарушений заключённым правил внутреннего распорядка в колонии.
В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с 8,5 колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ. Помимо этого, политику запретили на протяжении 4-х лет администрировать сайты. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, засчитывается в срок наказания из расчета день за полтора.
Читайте также:
Подмосковные спасатели помогли семье в застрявшем после ливня автомобиле
Обвинитель попросил от 24 лет до пожизненного для обвиняемых в убийстве Моторолы
Военный РФ с криком «Слава Украине» растоптал шеврон с флагом России и попал под суд
*признан в РФ иностранным агентом
Экс-мундеп отметил, что ПКТ чем-то напоминает тюрьму строгого режима.
22 мая стало известно, что Яшина* поместили в ШИЗО на 15 суток. Во ФСИН подчеркнули, что такое решение было принято из-за регулярных нарушений заключённым правил внутреннего распорядка в колонии.
В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с 8,5 колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ. Помимо этого, политику запретили на протяжении 4-х лет администрировать сайты. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, засчитывается в срок наказания из расчета день за полтора.
Читайте также:
Подмосковные спасатели помогли семье в застрявшем после ливня автомобиле
Обвинитель попросил от 24 лет до пожизненного для обвиняемых в убийстве Моторолы
Военный РФ с криком «Слава Украине» растоптал шеврон с флагом России и попал под суд
*признан в РФ иностранным агентом
Алина Юрчак