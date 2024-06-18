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Военный РФ с криком «Слава Украине» растоптал шеврон с флагом России и попал под суд

Российский военный растоптал и спустил в унитаз шеврон с флагом России
18 июня 2024, 20:01
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Томский гарнизонный военный суд получил дело военного ВС РФ, который растоптал шеврон с государственным флагом и смыл его в унитаз.
С постановлением суда ознакомилась «Газета.Ru». Согласно документу, российский военный сорвал с рукава своей формы знак Вооруженных сил с российским флагом, а после этого, крикнув «Слава Украине!», бросил его на землю и растоптал.

Позже мужчина демонстративно в присутствии свидетелей смыл шеврон ВС РФ в унитаз. Такими действиями военный совершил надругательство над символом Российской Федерации.



Это дело было направлено в другой суд ввиду того, что оно находится вне компетенции Томского гарнизонного военного суда, так как преступление было совершено в другом городе.

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Прокурор попросил от 24 лет до пожизненного для обвиняемых в убийстве «Моторолы»
18 июня 2024, 20:28

Фото: istockphoto/SomeMeans

Гособвинитель запросил тюремный срок от 24 лет до пожизненного для обвиняемых по делу об убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, который известен в Донецкой народной республике (ДНР) как «Моторола», а также первого главы региона Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следователей, главный фигурант дела Александр Погорелов, для которого и запросили пожизненное, летом 2016 года вместе со вторым обвиняемым Александром Тимошенко (прокурор требует для него 24 года), согласились убить комбата. За «Моторолой» следил Василий Чурилов по просьбе обвиняемых.

Погорелов и Тимошенко не признали вину, утверждая, что не совершали ничего противозаконного на территории РФ и не вербовались. Погорелов не выразил отношение к обвинению.

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Командир сломал челюсть солдату из-за синяка на теле в Подмосковье
#россия
#украина
#днр
#суд
#убийство
#криминал
#новости
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Ранивших ножом мужчину в Одинцове задержали в Минске
18 июня 2024, 19:59

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Подмосковные полицейские помогли задержать злоумышленников, напавших с ножом на мужчину в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности и местонахождение злоумышленников, напавших на мужчину в Одинцовском городском округе. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1998 и 1995 годов рождения. Их задержали белорусские коллеги в Минске», – пояснила Петрова.
Она напомнила, что сообщение о нападении поступило в дежурную часть МВД 16 июня. Установлено, что между пострадавшим и двумя неизвестными произошёл конфликт. В результате злоумышленники, один из которых был с ножом, нанесли мужчине ранения и скрылись. Раненого госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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#мвд московской области
#безопасность
#криминал
#одинцово
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Командир сломал челюсть солдату из-за синяка на теле в Подмосковье
В Одинцове командир сломал челюсть солдату и получил условный срок
18 июня 2024, 19:22

Фото: iStock/Michał Chodyra

Командир отделения войсковой части в Одинцове сломал челюсть рядовому из-за синяка на теле. За это Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно.
С приговором ознакомилась «Газета.Ru». Согласно документу, командир заметил старую гематому на теле рядового и поинтересовался, откуда она у него появилась. Однако ответ бойца ему пришёлся не по нраву. Тогда командир десять раз ударил молодого бойца по челюсти, три раза головой об стол и еще два раза по затылку. Солдат получил закрытый перелом нижней челюсти.

Подсудимый заявил, что не помнит подробностей избиения, однако вину свою полностью признал. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

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#суд
#билет
#лечение
#сво
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«Ты мой билет»: россиянин решил попасть на СВО необычным способом
В Томской области мужчина прострелил ногу другу для отправки в зону СВО
18 июня 2024, 18:00

Фото: istockphoto/IndiaUniform

Ради отправки в зону спецоперации житель Томской области прострелил ногу из ружья своему знакомому. В результате он получил два года условного наказания. Приговор опубликовали на сайте Верхнекетского районного суда региона.
Отмечается, что к осужденному приехал его друг для решения давнего конфликта. Но все пошло не по плану, и друзья поругались, попутно распивая алкогольные напитки. Злоумышленник сказал товарищу, что два раза ходил в военкомат, чтобы его отправили в зону боевых действий. Однако из-за отсутствия местной прописки ему отказывали.

Тогда стрелявший предположил, что можно отправиться на спецоперацию из колонии. Собутыльник пошутил, а затем стал угрожать виновнику произошедшего, а тот выстрелил.

Подсудимый рассказал, что изначально целился собутыльнику в голову, но тот смог отмахнуться и получил пулю в бедро.

«По-другому никак, ты мой билет на СВО», – сказал стрелок.

Ранее суд приговорил участника спецоперации, который расстрелял своего соседа за интимную переписку с его супругой.

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#оружие
#суд
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#томская область
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Зарезавшего своего сына из-за «демонических глаз» отца отправили на лечение
18 июня 2024, 17:58

Фото:istockphoto/Rastan

Зарезавшего своего восьмилетнего сына из-за «демонических глаз» отца отправили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». По данным журналистов, подсудимый употреблял запрещенные вещества, поэтому в какой-то момент ему показалось, что у его ребенка «демонические глаза». Судебный процесс был закрытым.
Ранее сообщалось, что житель столицы оставил в одном из сетевых ресторанов «Вкусно и точка» дорожку из запрещенного вещества.

Правоохранители вышли на 28-летнего Ярослава, благодаря оставленным в заведении документам, телефону и банковской карточке. Молодой человек был весьма удивлен появлением полицейских. Неизвестное вещество отдали экспертам. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту происшествия.

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#родители
#новости
#наркотики
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Один из захватчиков СИЗО в Ростове выжил
RT: выжил один из захватчиков ростовского СИЗО
18 июня 2024, 17:34

Фото: iStock/Rawf8

Один из террористов, который участвовал в захвате СИЗО в Ростове, выжил.
Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что единственным выжившим захватчиком ростовского СИЗО является Дмитрий Камнеев 1996 года рождения. В заключение он попал после приговора суда по статье за участие в деятельности экстремистской организации.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

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#оружие
#преступники
#сизо
#тела
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Полицейскому пришлось стрелять при задержании буйного жителя Домодедова
18 июня 2024, 17:10

Фото: Istockphoto / Dusan Ladjevic

Сотрудники полиции из подмосковного городского округа Домодедово пресекли противоправные действия вооружённого местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по московской области.
«В отделение полиции микрорайона Барыбино городского округа Домодедово поступило сообщение о пожаре в деревне Минаево и о том, что на месте находится гражданин с топором и предметом, похожим на оружие. Он препятствовал тушению огня. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину, который вёл себя агрессивно и бросил в направлении стражей правопорядка топор. При этом он держал направленный в их сторону, похожий на пистолет предмет», – говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, учитывая его агрессивное поведение, участковый уполномоченный решил применить табельное оружие. После этого он на основании Федерального закона «О полиции» выстрелил в воздух.
Правонарушителя задержали. Им оказался житель Подмосковья 1983 года рождения. Пострадавших в результате инцидента нет. Предмет, конструктивно схожий с оружием, направят на исследование.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все детали произошедшего.

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#ск рф
#подмосковье
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Буйного домовладельца из Домодедова подозревают в насилии над представителями власти
18 июня 2024, 16:58

Фото: Istockphoto / Diy1

Домодедовский следователь задержал местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудников МВД. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
«По данным следствия, в частном доме в деревне Минаево городского округа Домодедово начался пожар. Для его ликвидации местные жители вызвали сотрудников МЧС и полицию. Однако собственник дома помешал тушению огня, после чего внезапно кинул в одного из представителей власти топор. После этого злоумышленник достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух», – рассказали в пресс-службе.
По данным управления, в результате действий мужчины никто не пострадал. В ближайшее время его доставят на допрос к следователю.

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#московская область
#безопасность
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Поджёг дом и бросался топорами: В Подмосковье мужчина устроил серию преступлений
Житель Домодедова поджёг собственный дом и не давал потушить
18 июня 2024, 16:56

Фото: Istockphoto / Denis Vakhrushev

Неадекватный местный житель поджёг дом в подмосковном городском округе Домодедово и не давал его потушить. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Мужчина устроил пожар в собственном коттедже и начал валить деревья, чтобы огонь разошёлся. Он также стрелял и бил окна машины. Приехавшие спасатели увидели пистолет и вызвали полицию. Тем временем злоумышленник не давал тушить возгорание и угрожал пожарным.

Досталось и прибывшим на место полицейским – в одного из них мужчина внезапно метнул топор. Через некоторое время буйного жильца задержали. По предварительны данным, никто не пострадал.

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