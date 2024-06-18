Военный РФ с криком «Слава Украине» растоптал шеврон с флагом России и попал под суд

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Томский гарнизонный военный суд получил дело военного ВС РФ, который растоптал шеврон с государственным флагом и смыл его в унитаз.
С постановлением суда ознакомилась «Газета.Ru». Согласно документу, российский военный сорвал с рукава своей формы знак Вооруженных сил с российским флагом, а после этого, крикнув «Слава Украине!», бросил его на землю и растоптал.
Позже мужчина демонстративно в присутствии свидетелей смыл шеврон ВС РФ в унитаз. Такими действиями военный совершил надругательство над символом Российской Федерации.
Это дело было направлено в другой суд ввиду того, что оно находится вне компетенции Томского гарнизонного военного суда, так как преступление было совершено в другом городе.
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Позже мужчина демонстративно в присутствии свидетелей смыл шеврон ВС РФ в унитаз. Такими действиями военный совершил надругательство над символом Российской Федерации.
Это дело было направлено в другой суд ввиду того, что оно находится вне компетенции Томского гарнизонного военного суда, так как преступление было совершено в другом городе.
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Элина Позднякова