Подмосковные спасатели помогли семье в застрявшем после ливня автомобиле

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса извлекли автомобиль, застрявший в поле в городском округе Луховицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В службу экстренных вызовов 112 позвонила женщина, которая рассказала, что вместе с пожилыми родителями, семилетним сыном и 10-летним племянником ехали по просёлочной дороге в деревню Ситьково. На регион обрушился ливень, и машина увязла. Женщины пытались толкать автомобиль, но не смогли победить бездорожье – легковушка застряла ещё глубже», – рассказали спасатели.Прибывшие сотрудники оказали семье психологическую помощь, а потом вытянули автомобиль на проезжую часть буксировочным тросом. Граждане благополучно вернулись домой, поблагодарив перед этим своих спасителей.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
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Лора Луганская