Обвинитель попросил от 24 лет до пожизненного для обвиняемых в убийстве Моторолы

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Гособвинитель запросил тюремный срок от 24 лет до пожизненного для обвиняемых по делу об убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, который известен в Донецкой народной республике (ДНР) как «Моторола», а также первого главы региона Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следователей, главный фигурант дела Александр Погорелов, для которого и запросили пожизненное, летом 2016 года вместе со вторым обвиняемым Александром Тимошенко (прокурор требует для него 24 года), согласились убить комбата. За «Моторолой» следил Василий Чурилов по просьбе обвиняемых.
Погорелов и Тимошенко не признали вину, утверждая, что не совершали ничего противозаконного на территории РФ и не вербовались. Погорелов не выразил отношение к обвинению.
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