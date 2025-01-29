Шокирующие традиции Боливии: Сергей Лазарев удивил подписчиков новым контентом из путешествия

Сергей Лазарев (фото: соцсети)
Певец Сергей Лазарев поделился своими впечатлениями от путешествия по Боливии и опубликовал шокирующий контент.
Сейчас российский исполнитель находится в южноамериканской стране. Он посетил с виду красивую яркую улочку, украшенную зонтиками. Однако выяснилось, что это улица Колунов, на которой располагается «Рынок ведьм».
Лазарев попросил особо впечатлительных подписчиков не смотреть его сторис, в которых он показал выкидышей лам. Они продаются в лавках и используются для совершения различных обрядов.
Ранее в ходе путешествия певец рассказал, что столкнулся с проблемами здоровья на высоте более 4,5 тысяч метров. Лазарев отправился в горы, где внезапно почувствовал себя плохо. Артист испугался, вспомнив, что на такой высоте смерть может наступить всего через несколько часов после появления первых симптомов недомогания.
Однако подписчики поспешили успокоить Лазарева, отметив, что такая реакция организма вызвана непривычно экстремальными условиями, но никакой угрозы для его жизни нет.
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Лазарев попросил особо впечатлительных подписчиков не смотреть его сторис, в которых он показал выкидышей лам. Они продаются в лавках и используются для совершения различных обрядов.
Ранее в ходе путешествия певец рассказал, что столкнулся с проблемами здоровья на высоте более 4,5 тысяч метров. Лазарев отправился в горы, где внезапно почувствовал себя плохо. Артист испугался, вспомнив, что на такой высоте смерть может наступить всего через несколько часов после появления первых симптомов недомогания.
Однако подписчики поспешили успокоить Лазарева, отметив, что такая реакция организма вызвана непривычно экстремальными условиями, но никакой угрозы для его жизни нет.
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Анастасия Чинкова