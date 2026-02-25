Совершивший теракт у Савельевского вокзала интересовался криптой и имел долги
Подозреваемый во взрыве на Савельевском вокзале интересовался криптовалютой и состоял в тематических интернет-сообществах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, фигурант рассчитывал заработать на мемкойнах и для этого оформлял микрозаймы. Следствие проверяет версию, что через такие онлайн-площадки с ним могли установить контакт неизвестные лица.
Напомним, что 22 февраля молодой человек приехал из Санкт-Петербурга в Москву, где, предположительно, получил из тайника свёрток с самодельным взрывным устройством. В ночь с 23 на 24 февраля произошёл взрыв возле Савёловского вокзала.
Следователи рассматривают различные версии произошедшего, в том числе проверяют информацию о том, знал ли подозреваемый о содержимом переданного ему предмета. Официальные выводы по делу пока не опубликованы.
