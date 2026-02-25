Мэр Смоленска обратился к возможным свидетелям пропажи ребенка в городе

25 февраля 2026, 11:09

Мэр Смоленска Новиков обратился к гражданам на флне пропажи ребенка в городе

Фото: istockphoto/blinow61

В Смоленске разыскивают девятилетнюю школьницу, утром 24 февраля она вышла на прогулку с собакой и домой не вернулась. Мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале обратился к возможным свидетелям и попросил откликнуться.





По данным властей, девочку в последний раз видели около 8:00 на улице Маршала Еременко, возле домов 58 и 60. На ней были темная куртка с разноцветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны. Приметы: рост около 130 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза.





«Даже самая незначительная на первый взгляд деталь может оказаться важной», — отметил чиновник.