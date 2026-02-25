Оренбуржец заказал киллера, который после сдал его силовикам
В Оренбургской области задержали 49-летнего мужчину по подозрению в организации заказного убийства предпринимателя из-за долга в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По версии следствия, бизнесмен решил не возвращать деньги и нашёл человека, которому предложил совершить убийство. Для реализации плана он приобрёл автомобиль и оружие, на встрече передал фотографию предполагаемой жертвы, описал её внешность и распорядок дня.
Однако «киллер» обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. Дальнейшие действия проходили под контролем силовиков. Подозреваемого задержали в момент передачи денег за якобы выполненный заказ.
Как сообщили в СК по Оренбургской области, мужчину арестовали и поместили под стражу. Расследование продолжается.
