Оренбуржец заказал киллера, который после сдал его силовикам

25 февраля 2026, 11:16

Фото: iStock/blinow61

В Оренбургской области задержали 49-летнего мужчину по подозрению в организации заказного убийства предпринимателя из-за долга в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.