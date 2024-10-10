Педофил, который три часа насиловал 10-летнюю девочку-аутиста, избежал тюрьмы

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Педофил, который на протяжении трех часов насиловал 10-летнюю девочку-аутиста в общежитии Сормовского района Нижнего Новгорода, смог избежать тюрьмы. Об этом сообщает NEWS.ru.
Напомним, 11 октября 2023 года 10-летняя девочка с аутизмом играла в квартире общежития со своей мамой. В какой-то момент ребенок смог незаметно выйти в общий коридор в одних колготках и водолазке, после чего девочка исчезла. Ее искали 80 человек.
Ребенка удалось найти только спустя несколько часов в квартире соседа Максима Рысева. Когда ему постучали в дверь, он спрятал девочку в диван без одежды. Ее чудом удалось обнаружить. Оказалось, что мужчина насиловал ребенка более трех часов. Извращенца задержали на месте преступления.
Педофил ждал решения суда год. 7 октября Сормовский районный суд признал Рысева невменяемым и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Таким образом, мужчине удалось избежать тюрьмы. Сейчас родители пострадавшей девочки планируют обжаловать приговор.
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Ребенка удалось найти только спустя несколько часов в квартире соседа Максима Рысева. Когда ему постучали в дверь, он спрятал девочку в диван без одежды. Ее чудом удалось обнаружить. Оказалось, что мужчина насиловал ребенка более трех часов. Извращенца задержали на месте преступления.
Педофил ждал решения суда год. 7 октября Сормовский районный суд признал Рысева невменяемым и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Таким образом, мужчине удалось избежать тюрьмы. Сейчас родители пострадавшей девочки планируют обжаловать приговор.
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Элина Позднякова