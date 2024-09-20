«Залез ей в трусы»: мать вырвала маленькую дочь из рук педофила в Ставрополе, что известно

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В Ставрополе мужчина в неадекватном состоянии стал приставать к десятилетней девочке на почти пустой улице. К счастью, мать несовершеннолетней успела прийти на помощь и трагедии удалось избежать. Как женщине удалось спасти своего ребенка и что известно о происшествии – читайте в материале «Радио 1».
Нападение на девочку в Ставрополе
Трагические события произошли в Ставрополе 8 марта. Около 17 часов вечера 10-летняя девочка возвращалась от бабушки домой. В какой-то момент матери поступил звонок от дочери. В телефонной трубке женщина услышала мужской голос, который произнес: «Заткнись».
Позже ставропольчанка рассказала журналистам издания «АиФ-СК», что, когда её дочь позвонила ей, она попросила девочку ни в коем случае не отключать связь и вышла к ней навстречу.
Встретиться с дочерью женщине долгое время не удавалось. Уже в ходе следствия выяснилось, что мужчина не давал девочке вырваться, запугивал ее и преграждал путь.
«Он обогнал её, и она развернулась в другую сторону, но он снова оказался впереди. В итоге я увидела какое-то тело, прилепившееся к забору, и кусочек её джинсов. Мужчина прижал ей шею локтем одной рукой, а второй залез ей в трусы. Я отодвинула его и спрятала дочку за себя. Вырвала из его рук. Пока ему что-то говорила, держа по-прежнему телефон в руке, его сфотографировала и отогнала. Я не могла ничего ему сделать, потому что вокруг никого не было, а у меня двое детей, и неизвестно, чем бы всё это могло закончиться», – рассказала мать пострадавшей.
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Кем оказался педофил
После того, как женщине удалось освободить от насильника свою дочь, она обратилась в правоохранительные органы. Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что на девочку напал 46-летний местный житель с криминальным прошлым.
Ранее мужчина отбывал наказание за разбой и наркотики.
«Его зовут Артём. Речь его была невнятной, вероятно, он находился под наркотическим опьянением. В следственном отделе он заявил, что мы на него наговариваем, но у нас есть записи с камер и результаты экспертиз», — рассказывала мать девочки.Несовершеннолетняя пережила сильный стресс и сейчас проходит курс терапии у психолога. Она боится выходить на улицу без взрослых и пугается бородатых мужчин.
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Анастасия Хохлова