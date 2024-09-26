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В Москве неизвестный пытался похитить ребёнка с территории школы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сразу несколько родителей учеников школы №2116 в районе Зябликово рассказали каналу, что около 13:00 в четверг неизвестный мужчина в чёрном зашёл на территорию школы, взял за руку девятилетнего мальчика и пытался увести его.
Ребёнок очень испугался. Благо неподалёку находились взрослые, которые знали родителей мальчика и сразу поняли, что это не его отец. Им вместе с охранницей школы удалось спасти ребёнка и прогнать незнакомца. После они вызвали полицию.
Пока правоохранители ехали на место, подозрительный мужчина долго стоял около детской площадки за территорией школы и наблюдал за сидящими там мальчиками. После он подошёл поближе и сел на соседнюю лавочку. Там его и взяли прибывшие полицейские.
Документов у мужчины с собой не оказалось, его доставили в отделение.
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Ребёнок очень испугался. Благо неподалёку находились взрослые, которые знали родителей мальчика и сразу поняли, что это не его отец. Им вместе с охранницей школы удалось спасти ребёнка и прогнать незнакомца. После они вызвали полицию.
Пока правоохранители ехали на место, подозрительный мужчина долго стоял около детской площадки за территорией школы и наблюдал за сидящими там мальчиками. После он подошёл поближе и сел на соседнюю лавочку. Там его и взяли прибывшие полицейские.
Документов у мужчины с собой не оказалось, его доставили в отделение.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова