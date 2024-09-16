Имя покушавшегося на Трампа найдено на сайте иностранного легиона Тайваня

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Американец Райан Уэсли Раут, покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа, числится на сайте неофициального иностранного легиона Тайваня в качестве координатора желающих «защищать» остров в случае конфликта с Китаем. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Задержанный мужчина указан как "координатор международного добровольческого центра" на сайте, названном "Иностранный легион Тайваня"», — говорится в сообщении телеканала.
Уточняется, что организация занимается вербовкой гражданских и бывших военных со всего мира с целью защиты Тайваня при войне с Китаем.
Напомним, покушение на Трампа произошло накануне во Флориде, когда тот был в гольф-клубе. Подозреваемый во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут (Рут) ездил на Украину. Эту информацию подтвердил журналистам The Guardian его сын Оран.
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