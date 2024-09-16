Имя покушавшегося на Трампа найдено на сайте иностранного легиона Тайваня

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова связала ЧП в школе Челябинска, где семиклассник с молотком напал на одноклассников, с происками врагов России. Об этом она заявила в своем телеграм-канале. По ее словам, противник использует детей в своих преступных целях как в интернете, так и в реальной жизни.