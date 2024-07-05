Близки к нулю: Путин высказался о шансах Зеленского на победу на выборах

Украинское правительство вряд ли сможет победить на предстоящих выборах, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
По словам главы российского государства, шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский утратил свои полномочия. Он отменил выборы, сославшись на военное положение в стране.
В настоящий момент с официальным визитом в Москве находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Орбана, ему было важно услышать позицию главы РФ.
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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский утратил свои полномочия. Он отменил выборы, сославшись на военное положение в стране.
В настоящий момент с официальным визитом в Москве находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Орбана, ему было важно услышать позицию главы РФ.
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Евгения Парфентьева