Индиец убил беременную жену и жил с ее телом два дня, пока не догадался, что это труп

25 июля 2025, 19:55

Индиец приревновал беременную жену и убил ее, а затем два дня жил с ее телом

Фото: iStock/aradaphotography

20-летний индиец убил свою 22-летнюю жену, находившуюся на третьем месяце беременности, после чего еще два дня жил рядом с ней, не догадываясь, что та уже мертва. Об этом сообщает Times of India.