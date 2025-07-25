Индиец убил беременную жену и жил с ее телом два дня, пока не догадался, что это труп
20-летний индиец убил свою 22-летнюю жену, находившуюся на третьем месяце беременности, после чего еще два дня жил рядом с ней, не догадываясь, что та уже мертва. Об этом сообщает Times of India.
Художник по имени Шивам заподозрил свою жену Сувану в измене. Мужчина избил ее, после чего лег спать в другой комнате.
Несмотря на то, что на следующий день тело беременной женщины начало разлагаться, Шивам позавтракал, сходил на работу, вернулся домой и выпил. На второй день после убийства индиец осознал, что его супруга мертва. Вскоре он сбежал, чтобы скрыться от тюрьмы.
Шивам был пойман спустя сутки после того, как соседи вызвали полицию из-за трупного запаха из его дома.
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