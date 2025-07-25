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Двух бывших заместителей губернатора Брянской области осудили за взятки

Двух экс-замгубернатора Брянской области приговорили к 9 годам колонии за взятки
Фото: iStock/AMilkin

Володарский районный суд Брянска вынес приговор бывшим заместителям губернатора Брянской области Татьяне Кулешовой и Елене Егоровой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.



Женщины признаны виновными в получении взяток в крупном размере. Согласно решению суда, помимо девяти лет лишения свободы, бывшие чиновницы должны выплатить штрафы: Кулешова — 10 млн рублей, Егорова — 8,1 млн рублей.

Женщины брали взятки за помощь в распределении контрактов и других административных решений в пользу коммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что у вице-губернатора Брянской области проходят обыски. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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