Двух бывших заместителей губернатора Брянской области осудили за взятки
Володарский районный суд Брянска вынес приговор бывшим заместителям губернатора Брянской области Татьяне Кулешовой и Елене Егоровой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
Женщины признаны виновными в получении взяток в крупном размере. Согласно решению суда, помимо девяти лет лишения свободы, бывшие чиновницы должны выплатить штрафы: Кулешова — 10 млн рублей, Егорова — 8,1 млн рублей.
Женщины брали взятки за помощь в распределении контрактов и других административных решений в пользу коммерческих организаций.
Ранее сообщалось, что у вице-губернатора Брянской области проходят обыски. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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