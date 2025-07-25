Двух бывших заместителей губернатора Брянской области осудили за взятки

25 июля 2025, 17:35

Двух экс-замгубернатора Брянской области приговорили к 9 годам колонии за взятки

Фото: iStock/AMilkin

Володарский районный суд Брянска вынес приговор бывшим заместителям губернатора Брянской области Татьяне Кулешовой и Елене Егоровой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.