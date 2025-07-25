В Узбекистане корова напала на годовалого ребенка и его мать
В Узбекистане корова напала на годовалого ребенка и его мать. Об этом пишут местные СМИ.
36-летняя женщина разрешила своему годовалому сыну выйти погулять во двор. Однако она не знала, что в этот момент их сосед перегонял своих коров с одного участка на другой.
В результате животное кинулось на мальчика, принявшись его топтать и бодать. Перепуганная мать тут же бросилась на корову, чтобы ее отогнать, но та моментально впечатала женщину в землю.
И ее, и ребенка срочно госпитализировали. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
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