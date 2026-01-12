Индийский слон отрывал головы и давил людей в новогодние праздники
Слон за время новогодних каникул стал причиной гибели как минимум 17 человек на востоке Индии. Как пишет People, среди жертв четверо членов одной семьи.
Как уточнил представитель лесного ведомства Адитья Нараян, несколько групп продолжают круглосуточные поиски животного, однако обнаружить его пока не удалось. Серия трагедий началась в первых числах января в округе Западный Сингхбхум (штат Джаркханд).
По данным властей, молодой самец за несколько дней совершил около 12 нападений. Погибли жители деревень Сиалджод и Бабадия — среди них 40-летний мужчина, ребенок и семья из четырех человек.
Отмечается, что в одном из случаев слон оторвал мужчине голову. По словам очевидцев, чаще всего атаки происходят ночью, когда люди спят.
К операции подключили государственные и независимые службы из разных регионов страны. После того как слона найдут, его планируют усыпить.
Эксперты считают, что агрессивное поведение может быть связано с мустом — гормональным периодом у самцов слонов, во время которого резко повышается уровень агрессии. Власти обсуждают временное переселение жителей из наиболее опасных деревень и выплату компенсаций семьям погибших.
Читайте также: