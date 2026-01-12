Индийский слон отрывал головы и давил людей в новогодние праздники

12 января 2026, 12:25

People: слон в Индии за новогодние праздники убил 17 человек

Фото: istockphoto/lara_zanarini

Слон за время новогодних каникул стал причиной гибели как минимум 17 человек на востоке Индии. Как пишет People, среди жертв четверо членов одной семьи.