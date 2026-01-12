Сугроб спас школьника от пожара в Москве
15-летний подросток, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома в центре Москвы и выжил. Об этом сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Возгорание произошло в доме на улице Шаболовка, 10. По словам собеседника агентства, школьник решился на прыжок, чтобы избежать огня, и упал в сугроб. Несмотря на то что это смягчило удар, он получил множественные переломы, и его госпитализировали.
В главке МЧС уточнили, что горели личные вещи и мебель в одной из квартир. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Спасатели вывели из здания четырех человек, один пострадал.
