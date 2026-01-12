Сугроб спас школьника от пожара в Москве

12 января 2026, 12:13

РИА Новости: школьник спрыгнул в сугроб с 8 этажа при спасении от пожара

Фото: istockphoto/photovs

15-летний подросток, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома в центре Москвы и выжил. Об этом сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.