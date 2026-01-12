Учителя физкультуры избивали учеников в интернате
В ЯНАО осудят двух учителей физкультуры, избивавших своих учеников. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем телеграм-канале.
По версии следствия, события происходили с марта 2024 по октябрь 2025 года в Гыданской школе-интернате в Тазовском районе. Педагоги во время занятий систематически наносили побои троим несовершеннолетним под предлогом их «воспитания».
Их действия квалифицировали по статье 156 УК о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
