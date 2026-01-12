Под Саратовом в одной из квартир шесть человек обнаружили мертвыми
В Балаково Саратовской области в одной из квартир обнаружены шесть мёртвых, в том числе двое детей. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Как сообщает региональный СК, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом из-за работы газового оборудования в доме. Личности — 45-летней женщины, 50-летнего мужчины и их сыновей 9 и 4 лет — установлены; личности остальных погибших уточняются.
Дверь в квартиру открывали спасатели, сейчас проводится осмотр места происшествия, допросы свидетелей и назначены экспертизы.
