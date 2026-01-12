Под Саратовом в одной из квартир шесть человек обнаружили мертвыми

12 января 2026, 12:21

Фото: iStock/Chalabala

В Балаково Саратовской области в одной из квартир обнаружены шесть мёртвых, в том числе двое детей. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).