Инъекции для стройности отправили россиянку в реанимацию на два года

06 сентября 2026, 14:13

Жительница Краснодара два года восстанавливает здоровье после уколов «Оземпика»

Фото: Istock/Dacharlie

37-летняя жительница Краснодара Александра столкнулась с ухудшением здоровья из-за инъекций препарата «Оземпик». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.