Инъекции для стройности отправили россиянку в реанимацию на два года
37-летняя жительница Краснодара Александра столкнулась с ухудшением здоровья из-за инъекций препарата «Оземпик». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
В 2024 году женщина начала курс для похудения и занималась спортом. Через два месяца вес снизился на 12 кг, и Александра завершила терапию. Однако через полгода её организм дал сбой. В полёте Стамбул — Лима россиянка потеряла сознание.
После посадки медики доставили её в реанимацию с тромбоэмболией лёгочной артерии и сердечно-сосудистым коллапсом. Восстановление заняло два года, но к этому добавились головокружения и дезориентация.
Врачи долго искали причину. ЛОР обнаружил в носоглотке язвы из-за кислоты из желудка и поставил диагноз «рефлюкс-эзофагит». Лечение сняло обострение, но болезнь перешла в хроническую форму.
Теперь Александра постоянно наблюдается у гастроэнтеролога. Она считает виновником «Оземпик», хотя врачи эту связь не подтверждают. Отмечается, вес пациентки вернулся к прежним показателям.
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