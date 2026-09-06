Электричка «Орехово-Зуево — Александров» сошла с рельсов после ДТП с грузовиком

06 сентября 2026, 12:19

Во Владимирской области электричка сошла с рельсов после ДТП с грузовиком

Фото: Istock/mchs33

В Киржачском районе Владимирской области электричка частично сошла с рельсов в результате столкновения с грузовиком. Информацию предоставило Главное управление МЧС по региону.