Электричка «Орехово-Зуево — Александров» сошла с рельсов после ДТП с грузовиком
В Киржачском районе Владимирской области электричка частично сошла с рельсов в результате столкновения с грузовиком. Информацию предоставило Главное управление МЧС по региону.
6 сентября 2026 года в 10:23 мск в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об аварии на железнодорожной станции «Бельково» Московской железной дороги.
Грузовой автомобиль «Тонар» и пассажирский электропоезд столкнулись на переезде. Электричка следовала по маршруту Орехово-Зуево — Александров по Большому кольцу МЖД. Сообщается, что первый вагон сошёл с насыпи и встал поперёк путей, а грузовой автомобиль улетел в кювет рядом с переездом.
В МЧС уточнили, что водитель грузовика погиб. Движение по железнодорожным путям остановили, при этом проезд машин не ограничили. По предварительным сведениям, никто из пассажиров не пострадал. Всего в составе находились около 40 человек.
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