Российский путешественник в одиночку отправился через океан покорять Филиппины
Российский путешественник в одиночку вышел в океан и направился к Филиппинам, но не завершил плавание — власти задержали его за незаконное пересечение границы. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
43-летний Алексей П. из Москвы давно путешествует по суше и по воде: за ним поездки по Европе и Северной Америке, плавания по Адриатическому, Чёрному, Красному и Белому морям. В этот раз он решил во что бы то ни стало попасть на Филиппины, даже нелегально.
Россиянин отправился на яхте с Маршалловых Островов через Тихий океан, добрался до Суригао и двинулся к острову Самар. Там рыбаки сообщили властям о подозрительном иностранце, который ловил рыбу на их территории. Силовики нашли Алексея и поднялись на борт его яхты.
На судне они не обнаружили ничего запрещённого, но капитанский сертификат истёк в 2023 году, а в паспорте не оказалось отметки о въезде. В итоге власти задержали мужчину, теперь ему грозит депортация.
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